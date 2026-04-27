В Карачаево-Черкесии состоялась ярмарка вакансий «Работа России»

Выпускники колледжей и вузов ознакомились с предложениями работодателей и получили консультации по вопросам трудоустройства.

Источник: Национальные проекты России

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» и Фестиваль профессий прошли 17 апреля в Карачаево-Черкесской Республике при поддержке национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в региональном министерстве цифрового развития.

На площадке работодатели представили свои организации и актуальные вакансии, доступные для всех соискателей. Выпускники колледжей и вузов ознакомились с предложениями работодателей, получили консультации по вопросам трудоустройства и смогли пообщаться с представителями компаний. А для школьников были представлены колледжи и высшие учебные заведения, их направления подготовки, условия поступления и особенности обучения, что помогло им определиться с выбором будущей профессии.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.