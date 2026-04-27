В Гурьевске будут судить байкера, который сбил 12-летнего мальчика на переходе

ДТП случилось на мамоновской трассе в мае прошлого года.

Суд Гурьевского района рассмотрит дело мотоциклиста, сбившего на пешеходном переходе 12-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

ДТП случилось вечером 5 мая 2025 года. Тогда 20-летний мотоциклист на дороге Калининград — Мамоново сбил на нерегулируемом пешеходном переходе мальчика. Прав на управление мотоциклом у парня вообще не было. Ребенок же получил серьезные травмы — речь идет о тяжком вреде здоровью.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
