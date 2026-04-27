ВРП Калининградской области вырос на 5,9% в 2024 году, промышленность дала прирост 8,8%

Валовой региональный продукт Калининградской области в 2024 году вырос на 5,9% при прогнозе 3,7%. Такие данные 27 апреля на оперативном совещании правительства привела заместитель председателя — министр экономического развития, промышленности и торговли Вероника Лесикова. По итогам 2025 года рост ВРП оценили в 2,4%, а на 2026-й рассчитывают на не менее шести процентов.
Рост обеспечен за счёт промышленного производства. В 2025 году индекс промпроизводства вырос на 8,8% — выше среднероссийских значений. В январе-феврале 2026 года этот показатель достиг 25,2%. Основные драйверы: производство компонентов для солнечной энергетики («Энкор»), заводы «Автотор», «Лукойл» (наращивает добычу нефти), а также новые проекты в пищевой промышленности — группа компаний «Атлантис» и «ДМС Восток».
Губернатор Алексей Беспрозванных отметил, что важно сохранять темпы восстановительного роста ключевых показателей. «В прошлом году мы успешно показали себя по бюджету, признанному по России одним из лучших. Очень важно, чтобы мы этот тренд сохраняли, потому что это напрямую влияет на социальное развитие региона и качество жизни населения», — заявил глава региона.
Ранее сообщалось, что по объёмам поддержки промышленности из регионального бюджета Калининградская область заняла третье место в России. В 2025 году на субсидии, льготные займы и гранты направили 14,2 млрд рублей, в 2026-м сумму увеличили до 17,7 млрд. В регионе также продолжат субсидировать рынок труда и расширять программу льготных займов для бизнеса.