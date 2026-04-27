ВРП Калининградской области вырос на 5,9% в 2024 году, промышленность дала прирост 8,8%

Валовой региональный продукт Калининградской области в 2024 году вырос на 5,9% при прогнозе 3,7%. Такие данные 27 апреля на оперативном совещании правительства привела заместитель председателя — министр экономического развития, промышленности и торговли Вероника Лесикова. По итогам 2025 года рост ВРП оценили в 2,4%, а на 2026-й рассчитывают на не менее шести процентов.