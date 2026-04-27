Ветеран ВОВ и Почётный гражданин Перми Виктор Аликин отметил 100-летие

Ветеран ВОВ и Почётный гражданин Перми Виктор Аликин 27 апреля отметил 100-летие. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Эдуард Соснин.
«Виктор Павлович защищал нашу Родину в годы войны в составе отдельного разведывательного авиационного полка ВВС Балтийского флота. Среди его наград — орден Отечественной войны II степени и медаль “За победу над Германией”, — поделился мэр Перми.
После окончания войны Виктор Павлович посвятил свою жизнь науке. Он прошёл путь от студента до заведующего кафедрой Пермского государственного фармацевтического института. В 1978 году Виктор Аликин стал доцентом кафедры технологии химических материалов Пермского политехнического института, где трудился до 1993 года. За эти годы он воспитал не одно поколение молодых специалистов.
«Для меня честь поздравить Виктора Павловича и выразить ему слова благодарности за мужество и стойкость. Такие люди — пример для каждого из нас!» — подчеркнул глава города.
