Главные ошибки на ЕГЭ: почему ученики могут «обнулиться» на экзамене

В эфире программы «Чат с учителем» на Радио РБК репетитор по русскому языку и литературе Ольга Евсеева добавила, что одной из главных проблем остается стресс: даже подготовленные ученики могут «обнулиться» на экзамене. Эксперты также подчеркнули, что механическое решение вариантов без понимания теории не дает результата, а краткосрочные экспресс-курсы эффективны лишь при наличии базовых знаний.