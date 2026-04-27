Главные ошибки на ЕГЭ: почему ученики могут «обнулиться» на экзамене

Экзамены по русскому языку, информатике, биологии и обществознанию вызывают тревогу не только из-за объема материала, но и из-за формата заданий и ограниченного времени. Самыми сложными на ЕГЭ остаются задания, требующие внимательного чтения и глубокого понимания формулировок. «Чем больше текст задачи, тем выше риск ошибки», — отметил преподаватель информатики Дмитрий Жемчужников.
В эфире программы «Чат с учителем» на Радио РБК репетитор по русскому языку и литературе Ольга Евсеева добавила, что одной из главных проблем остается стресс: даже подготовленные ученики могут «обнулиться» на экзамене. Эксперты также подчеркнули, что механическое решение вариантов без понимания теории не дает результата, а краткосрочные экспресс-курсы эффективны лишь при наличии базовых знаний.