В Упоровской школе Тюменской области провели «Диктант Победы»

Международную историческую акцию «Диктант Победы» провели 24 апреля на базе Упоровской школы Тюменской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в учебном заведении.
В акции приняли участие сами школьники, педагогические работники, а также местные жители. Им предстояло ответить на 25 вопросов, посвященных событиям 1941−1945 годов. На выполнение заданий отводилось 45 минут.
Основными темами диктанта стали: главные сражения Великой Отечественной войны, выдающиеся полководцы и герои военных лет, а также культурное наследие периода — литература, музыка и кинематограф. Отдельный блок вопросов был посвящен героям специальной военной операции.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.