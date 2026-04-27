Во Владивостоке проверили качество ремонта дорог

Контроль качества прошли отремонтированные в 2024 году дороги во Владивостоке, сообщили в администрации города. Проверку провели в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Общественные наблюдатели проинспектировали улицы Героев Хасана, Никифорова и Сафонова. На этих участках был выполнен большой комплекс работ, от устройства и восстановления систем водоотведения до создания новых пешеходных связей и ремонта проезжей части. Общественники сопровождали процесс на всех этапах, а теперь оценили, как дороги перенесли еще одну зиму. Уточняется, что на выполненные работы продолжают действовать гарантийные обязательства.
Проверяющие обратили внимание также на необходимость дополнительного обслуживания ливневой канализации перед летним сезоном тайфунов, а также наведения санитарного порядка. Эти работы будут выполнены силами городских дорожных служб.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.