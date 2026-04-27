Волгоградец расколотил кастрюлей иномарку

Неприязненные отношения к своей землячке дорого обошлись жителю станицы Преображенской. Мужчине придется заплатить штраф за то, что он повредил имущество женщины.
Происшествие случилось 2 февраля. Павел П. решил выместить свое недовольство на иномарке, которой владеет неприятная ему особа.
«Он подошел к Chery Tiggo 4 Pro с металлической кастрюлей и разбил ею лобовое стекло», — поясняют в пресс-службе судов Волгоградской области.
Ущерб автовладелице составил 59,2 тысячи рублей. Мировой судья назначил станичнику штраф в сумме 6 тысяч рублей. Решение в силу пока не вступило.
