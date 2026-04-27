В Уфе прошла специализированная выставка «Строим города»

Специализированная выставка «Строим города» прошла с 24 по 26 апреля в Уфе в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве строительства и архитектуры Республики Башкортостан.
На выставке более 20 компаний-застройщиков представили актуальные проекты и решения в сегменте первичного рынка жилья. Гости могли узнать о характеристиках домов и этапах строительства, увидеть примеры планировки, отделки и архитектурных решений. Также экспозиция включала варианты подходов к благоустройству, созданию общественных пространств, дворовой инфраструктуры и среды для повседневной активности жителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.