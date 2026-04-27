Белгидромет назвал причину снега и заморозков в конце апреля в Беларуси

Синоптики сказали, почему в Беларуси выпал снег в конце апреля.

Источник: Комсомольская правда

Белгидромет назвал причину снега и заморозков в конце апреля в Беларуси. Подробности сообщает БелТА.

«В апреле текущего года препятствием на пути желаемого тепла стали холодные арктические антициклоны, которые вынуждают перемещаться циклонические вихри не традиционно с запада на восток, а “нырять” с севера Европы на Центральные районы Европейской территории России», — отмечают синоптики.

В данном случае Беларусь оказывается в холодных тыловых частях циклонов, которые приносят с собой дождь и снег, штормовые ветра, ночные заморозки. Белгидромет напомнил, что именно такую переменчивую погоду (дождь сменялся снегом, местами успевал образоваться непродолжительный снежный покров) могли наблюдать белорусы в разных частях страны 26 апреля 2026 года.

На утро понедельника, 27 апреля, небольшой снежный покров был только на метеостанции Ошмяны.

