В Ейске на Кубани стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Акция проходит под девизом «Я помню. Я горжусь» и продлится до 9 мая включительно. Она призвана сохранить и передать потомкам память о великом подвиге народа. Получить георгиевскую ленточку может каждый желающий. Волонтеры будут вручать их ежедневно с 12:00 до 14:00 на пересечении улиц Ленина и Свердлова.