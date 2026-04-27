В Ейске на Кубани стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала 22 апреля на территории Ейского района Краснодарского края при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Акция проходит под девизом «Я помню. Я горжусь» и продлится до 9 мая включительно. Она призвана сохранить и передать потомкам память о великом подвиге народа. Получить георгиевскую ленточку может каждый желающий. Волонтеры будут вручать их ежедневно с 12:00 до 14:00 на пересечении улиц Ленина и Свердлова.
«Акция “Георгиевская ленточка” — это не просто раздача символов. Это живая нить, которая связывает поколения. Когда мы прикрепляем ленту, мы говорим “спасибо” нашим дедам и прадедам, мы показываем нашим детям пример уважения к истории и любви к Родине», — поделился глава администрации Ейского района Роман Бублик.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.