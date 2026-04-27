Ростовчанин разместил объявление о продаже милицейского ВАЗ-2103 за 7,5 млн рублей

Ростовчанин выставил в интернете объявление о продаже редкого милицейского ВАЗА 1974 года выпуска. За раритет продавец запросил 7,5 млн рублей.
Речь идет о ВАЗ-2103. Машина, судя по тексту объявления, сохранила оригинальную раскраску советской милиции, заводские трафареты «ГАИ» и аутентичную символику. Такие экземпляры почти не доживают до наших дней в подлинном виде.
В тексте указано, что автомобиль не реставрировали. Кузов без ржавчины и сколов. Лакокрасочное покрытие соответствует заводскому. Милицейская ливрея осталась нетронутой с момента выпуска. Внутри — коричневый салон под кожу.
— Машина на ходу. Она стоит на учете, технически исправна и готова к эксплуатации. Под капотом — классический карбюраторный мотор объемом 1,5 литра мощностью 75 лошадиных сил. Работает с четырехступенчатой «механикой», — перечисляет в тексте продавец.
По данным портала по продаже машин, за более чем полвека, у автомобиля сменилось три владельца. Нынешний собственник владеет машиной около месяца, но уже решил продать.
«КП — Ростов-на-Дону» связалась с продавцом. Мужчина заявил, что он только разместил объявление на сайте по просьбе реального владельца.
— Машина на самом деле новая, — заявил он в разговоре. — Хозяин купил ее несколько лет назад у производителя, который делает такие новоделы советских раритетов. Сам автомобиль находится в Москве.
