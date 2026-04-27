Названы даты проведения «Музейной ночи» в Калининградской области

В Калининградской области готовятся провести всероссийскую акцию «Музейная ночь». Как сообщает пресс-служба областного правительства, в музеях Калининграда посетителей ждут 15 мая, а 16 мая — в городах области.
Темой в этом году станет «Родное»: музеи обратятся к местной истории, семейной памяти, преемственности поколений и связи малой родины с большой историей страны. Как отметил губернатор Алексей Беспрозванных, «Музейная ночь» даст возможность увидеть Калининградскую область как «пространство живой памяти, культуры и преемственности поколений».
В год 80-летия области программа акции выходит за рамки музейных экспозиций и включает концертную составляющую.
В этом году акция объединит 7 основных музеев (Музей янтаря, Музей Мирового океана, музей «Дом китобоя», Музей изобразительных искусств, «Фридландские ворота», областной историко-художественный музей и Остров Канта с собором), которые можно будет посетить по единому билету за 1 тыс. рублей, и 13 спецпроектов.
Полная программа акции, расписание транспорта и билеты доступны на сайте музейнаяночь39.ру.
Предусмотрено движение 12 шаттлов, экскурсионного трамвая и водная кольцевая прогулка с экскурсией.
Старт продаж единого билета планируется 28 апреля в 16:00 на сайте акции и во ВКонтакте.