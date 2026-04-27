В Калининграде создали экомаршрут по экзотическим и уникальным растениям

В Калининграде создали экологический маршрут по экзотическим и уникальным растениям. Путь «Зелёное сердце города» включает 125 точек с объектами показа — живыми памятниками природы и видами, которые не свойственны для региона.
«Протяжённость маршрута порядка 8,7 километра. Если мы пройдём не торопясь, то он займёт около трёх-четырёх часов. Маршрут рассчитан на все возрасты и категории — здесь нет каких-то подъёмов, спусков, поэтому его могут пройти и люди пенсионного возраста, и дети могут участвовать», — рассказывает заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Юрий Салюк.
Туристический маршрут ботанической направленности начинается в сквере Шиллера. Он проходит по проспекту Мира к району исторических вилл Амалиенау и озеру Поплавок. Оттуда участники возвращаются по проспекту Победы в Центральный парк.
Здесь можно увидеть объекты культурного наследия, особо охраняемые природные территории, памятники природы. У нас встречаются лиственные, хвойные, травянистые растения, акации, лианы, которые не свойственны нашему региону. Ареал их произрастания очень широкий — от Америки до Азии, — отмечает Салюк.
Как объясняет специалист ГБУ КО «Дирекция лесхоза и природных парков» Марина Панкина, маршрут будет полезен не только жителям и туристам, но и студентам профильных вузов. Его участники могут встретить экзотические виды Китая, Японии, Гималаев, Северной Америки, Европы, Средиземноморья, а также находящиеся под охраной три гингко двулопастных, плющ обыкновенный, катальпу сиренелистную и дуб черешчатый пирамидальный.
«Сам принцип постановки памятников природы на учёт и под охрану государства в советский период был примечателен тем, что научные сотрудники объезжали всю область и искали остатки исторического немецкого озеленения, старались как-то его классифицировать и выбрать наиболее выдающиеся экземпляры. Потому что в советское время область строила новую жизнь — нужно было понять, что мы сохраняем для будущих поколений, а что может подождать в стороне. Здесь собраны и молодые экзоты, и старовозрастные исторические деревья. Когда мы готовили этот маршрут, мы не хотели его перегружать. Мы хотели показать, как растения выглядят в молодом возрасте и как будет выглядеть через сто лет», — подчёркивает она.
Маршрут создали в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Юрий Салюк добавил, что там планируют устанавливать информационные таблички. Схему и описание «Зелёного сердца города» можно увидеть по ссылке.
Экологический маршрут анонсировали в ноябре 2025 года. В Минприроды отмечали, что при реализации таких проектов будут учитывать образовательную направленность.