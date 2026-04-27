Из Ростова за время весенних субботников вывезли 800 тонн отходов

Глава Ростова отметил, что только за время общероссийского субботника вывезено более 150 т мусора, проведены снос и обрезка 77 аварийных деревьев, очищено от объявлений и граффити более 100 фасадов зданий и опор освещения, убраны 50 дворовых территорий.