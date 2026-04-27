Огонь уничтожил животных: под Волгоградом сгорел зоомагазин

О трагедии в городе Краснослободске Волгоградской области в понедельник, 27 апреля 2026 года, рассказали местные жители. В центре города, где находится местный рынок, загорелся торговый павильон «Масяня». Это известный всем жителям зоомагазин: кто-то приходил сюда купить товары для животных, кто-то заглядывал с детьми посмотреть на хомячков, птичек и кроликов. Сегодня зверюшки погибли в пожаре, говорят очевидцы.