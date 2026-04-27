В подмосковном Воскресенске пройдет субботник по очистке берега Москвы-реки

Уборка состоится 7 мая со стороны Новлянского микрорайона.

Городской округ Воскресенск присоединится к Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России», действующей при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Уборка Москвы-реки состоится 7 мая, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Работы будут проходить со стороны микрорайона Новлянского. Начало мероприятия в 10:00. Инвентарь — мусорные мешки и перчатки — участникам выдадут на месте. Также будет организована культурная программа. Уточняется, что акция «Вода России» проводится уже 12 год подряд, и Московская область остается ее неизменным участником.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.