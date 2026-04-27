Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Калининграда готовы потратить 1,5 млн рублей на восемь новых фонарных столбов на Летней

Освещение поможет школьникам легче добираться домой.

Источник: Клопс.ru

Власти Калининграда объявили закупку на установку фонарей освещения вдоль ул. Летней. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает пресс-служба администрации города.

Стоимость контракта — 1,5 млн рублей. За эти деньги нужно установить восемь фонарных столбов от школы № 46 до ЖК «Белый сад» и ЖК «На летней, 70».

«Для учеников путь от школы до дома (или наоборот) станет заметно светлее», — отметили в горадминистрации.

На заседании горсовета Калининграда пожаловались на отсутствие освещения на ул. Третья Большая Окружная.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше