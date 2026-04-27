Суд продлил арест экс-депутату Заксобрания Прикамья

Пермский краевой суд подтвердил решение о продлении меры пресечения бывшему депутату регионального парламента Константину Окуневу. Он останется под стражей как минимум до 27 июня 2026 года. Ранее такое решение принял Ленинский районный суд Перми 15 апреля.
По информации пресс-службы краевого суда, апелляция защиты была отклонена — постановление первой инстанции оставили без изменений. Соответствующее решение принял судья Юрий Воронов.
Следствие считает, что Окунев причастен к шести эпизодам преступлений по статье о публичных призывах к террористической деятельности.
Отмечается, что Константин Окунев включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.