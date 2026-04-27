В Саратовской области более 27 тыс. жителей выбрали объекты благоустройства

В этом году на голосование вынесли 195 общественных территорий.

Участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства в первые два дня приняли свыше 27 тыс. жителей Саратовской области, сообщил министр строительства и ЖКХ региона Михаил Бутылкин в ходе прямого эфира в группе минстроя ВКонтакте. Мероприятие проводится при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В голосовании участвуют все муниципальные районы области. Кроме того, в этом году к перечню добавилось село Березовка в Энгельсском районе. Выбрать объект благоустройства можно до 12 июня на сайте.

В 2027 году в Саратовской области благоустроят не менее 89 общественных пространств, отобранных по результатам Всероссийского голосования. Всего на него вынесли 195 территорий.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.