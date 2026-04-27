Расходы более половины жителей Ростова-на-Дону в мае вырастут

В период майских праздников около 47% опрошенных ростовчан готовы взять заемные средства на срочные бытовые нужды. Реже рассматриваются ремонт и стройка (около 23%) и поездки (21%). При этом отдых на природе и дачные покупки практически не считаются поводом для займа (1%). Около четверти жителей Ростова-на-Дону (23%) заявляют, что не готовы брать деньги в долг на такие цели.