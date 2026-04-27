Молодую самку зубра в нижегородском зоопарке назвали Лесей

Она прибыла из Беларуси накануне Дня единения народов.

Источник: Комсомольская правда

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» завершился конкурс по выбору имени для новой обитательницы. Молодую самку зубра, которая приехала из Беларуси, теперь зовут Леся. Об этом сообщили в соцсетях страны птиц и зверей.

Напомним, трехлетняя зубрица поселилась в зоопарке накануне Дня единения народов России и Белоруссии, отмечаемого 2 апреля. Животное привезли из Могилева — это подарок белорусских коллег, с которыми у «Лимпопо» сложились давние дружеские отношения.

Поводом для пополнения стала утрата одной из старейших жительниц зоопарка — самки зубра Музы. Узнав об этом, могилевский зоосад решил передать нижегородцам молодую самку как символ продолжения жизни.

