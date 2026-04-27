В Калининградской области с 28 апреля запретили гулять в лесах

В Калининградской области с 28 апреля запретили посещение лесов. Приказ министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 27 апреля подписала глава министерства Оксана Астахова. Документ называется «Об ограничении пребывания граждан в лесах, расположенных на землях лесного фонда на территории Калининградской области и въезда в них транспортных средств», ознакомиться с ним можно на портале правовой информации.
Учитывая особый противопожарный режим, который действует в регионе с 9 апреля, леса запретили посещать сроком на 21 день.
С завтрашнего дня в лесах запрещено проводить любые культурно-массовые мероприятия, ездить по лесным дорогам (их закроют шлагбаумами), просто находиться и гулять (если вы не лесник и не охотовед), разжигать костры, в том числе на прилегающих территориях.
По опыту прошлых лет, особый противопожарный режим может быть продлен.