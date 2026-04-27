В нижегородском метро появился «Вагон Победы», посвященный погибшим стражам порядка

Новый «Вагон Победы», посвященный десяти сотрудникам Волго-Вятского регионального управления по борьбе с организованной преступностью, появился на маршрутах Нижегородского метрополитена. Об этом сообщается в канале министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области в MAX.
Новый «вагон Памяти» стал частью целого поезда, объединившего три разных эпохи защиты Отечества: вагон Великой Победы, экспозиция которого посвящена ветеранам Великой Отечественной войны, вагон памяти героев СОБРа и вагон, посвященный участникам специальной военной операции.
Справка.
Всего с 2023 года нижегородские волонтеры Победы оформили девять вагонов метро, 27 вагонов трамваев и два вагона поезда. Они посвящены героям Великой Отечественной войны, СВО, а также технике Победы, которую выпускали заводы Горьковской области для фронта.
Среди них есть и трамвай, посвященный сотрудникам правоохранительных органов — Героям Советского Союза и Героям Российской Федерации.