В нижегородском метро появился «Вагон Победы», посвященный погибшим стражам порядка

Всего с 2023 года нижегородские волонтеры Победы оформили девять вагонов метро, 27 вагонов трамваев и два вагона поезда. Они посвящены героям Великой Отечественной войны, СВО, а также технике Победы, которую выпускали заводы Горьковской области для фронта.