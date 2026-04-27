Нижегородская Госавтоинспекция расскажет о результатах работы с начала года

В среду, 29 апреля, в 14:30 в пресс-центре Нижегородского областного информационного центра (НОИЦ) пройдет брифинг о результатах работы Госавтоинспекции по Нижегородской области с начала года.
На встрече выступят начальник Управления нижегородской Госавтоинспекции Владимир Ежов и начальник отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних областной Прокуратуры Марина Шевцова. Одной из главных тем брифинга станет детский дорожно-транспортный травматизм.
Прямая трансляция будет доступна в группе «Нижегородской правды» ВКонтакте.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что из-за технических неисправностей машин в Нижегородской области произошло 80 ДТП.