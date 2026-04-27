В Ростовской области с 1 мая вводится особый противопожарный режим

С 1 мая по 15 октября в Ростовской области будет установлен особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Сергея Бодрякова.

Источник: Коммерсантъ

С 1 мая по 15 октября в Ростовской области будет установлен особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Сергея Бодрякова.

На период действия особого противопожарного режима в регионе ужесточаются меры пожарной безопасности. Теперь на всей территории области запрещено разводить костры, сжигать мусор, бытовые отходы, сухую растительность и пожнивные остатки.

Органам местного самоуправления следует организовать создание полос вдоль ЛЭП и произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в зонах, прилегающих к ним.

Руководители аграрных предприятий и владельцы крестьянских хозяйств необходимо создать противопожарные полосы для защиты территорий.

Ведется наблюдение за лесными территориями и сельхозугодьями для контроля лесных пожаров и выжигания сухой растительности. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.