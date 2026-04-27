Молодые жители Прикамья резко увеличили использование образовательных онлайн-платформ

За год интернет-трафик на образовательных сервисах среди пользователей из Прикамья до 25 лет вырос на 41%, сообщает Yota со ссылкой на данные своих аналитиков. При этом основной интерес молодых людей сосредоточен на изучении школьной программы и подготовке к экзаменам. У пользователей в возрастной категории 26−35 лет наиболее востребованы курсы по IT, аналитике, маркетингу и обучению управленческим навыкам. Кроме того, популярностью среди них пользуются лекции представителей вузов, в частности — открытый лекторий МГУ и проект «Открытое образование». Люди старше 56 лет чаще используют ресурсы, с помощью которых можно освоить новую профессию, объем трафика на них за год увеличился на 30−40%. По данным оператора связи «Мегафон», Пермский край вошел в топ-25 регионов страны по объему трафика, потраченного на образовательные ресурсы. Активность учащихся в марте текущего года выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.