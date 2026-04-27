Более 700 тыс. самозапретов на кредиты уже оформили жители Башкирии

Специальная платформа безопасности позволяет установить запрет на дистанционное и очное получение кредита в кредитной или микрофинансовой организации. Услуга оказывается в течение двух календарных дней. После ее оформления уведомление о запрете приходит в личный кабинет, а его действие начинается на следующий день. У тех, кто подал заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит или заем.