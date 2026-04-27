Более 700 тыс. самозапретов на кредиты уже оформили жители Башкирии

Жители Республики Башкортостан оформили 708 930 самозапретов на кредиты с момента запуска электронной услуги на портале «Госуслуги», сообщили в региональном министерстве цифрового развития государственного управления. Развитие онлайн-сервисов, обеспечивающих безопасность граждан, соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«Сервис самозапрета на “Госуслугах” — это важный механизм превентивной меры против возможных противоправных действий со стороны мошенников. Государство целенаправленно снижает возможности злоумышленников для совершения преступлений. Сервис позволяет запретить оформлять кредиты без личного участия гражданина, что исключает возможность оформления долговых обязательств мошенниками онлайн», — сообщил министр цифрового развития госуправления республики Геннадий Разумикин.
Специальная платформа безопасности позволяет установить запрет на дистанционное и очное получение кредита в кредитной или микрофинансовой организации. Услуга оказывается в течение двух календарных дней. После ее оформления уведомление о запрете приходит в личный кабинет, а его действие начинается на следующий день. У тех, кто подал заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит или заем.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.