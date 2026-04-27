В Ростовской области вырос спрос на сельхозработников

В первом квартале 2026 года в Ростовской области отметили рост спроса на специалистов АПК. Также обновились зарплатные предложения в этой сфере, сообщает «Город N» со ссылкой на пресс-службу «Авито Работа».
Чаще всего искали операторов доения. Спрос в этом сегменте увеличился на 84% по сравнению с таким же периодом 2025 года. В среднем по этому направлению работодатели готовы были платить около 40,8 тысячи рублей.
Эксперты считают, что активность по набору персонала связана с потребностями животноводческих хозяйств. В целом средняя предлагаемая зарплата для сельхозрабочих выросла на 11% за год, до 68,1 тысячи рублей.
