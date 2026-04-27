В Калининграде суд обязал СНТ восстановить электроснабжение пенсионерке

Проверка была проведена по обращению местной жительницы.

В Центральном районе Калининграда прокуратура добилась восстановления прав пенсионерки, в доме которой было ограничено электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Проверка была проведена по обращению местной жительницы. Установлено, что органы управления СНТ «Весна» приняли решение о снижении мощности электроснабжения ее дома, что привело к невозможности полноценно пользоваться электроприборами.

Прокурор района обратился в суд. Суд признал действия СНТ незаконными и обязал обеспечить участок заявительницы надлежащим электроснабжением.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
