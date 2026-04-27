«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

— В воспоминаниях командующий 65-й армии Батов пишет, что в октябре 1942-го на армейском слете «в присутствии всех собравшихся два лучших снайпера армии Максим Пассар и Александр Фролов были сфотографированы под боевым знаменем. Они стояли под алым полотнищем, два неразлучных друга — рослый русский юноша с непокорным бобриком светлых волос и смуглый, похожий на мальчугана, весь, как пружина, нанаец. На груди поблескивали ордена Красного Знамени. Зал аплодировал. Эти два героя истребили 380 фашистов, из них 252 уничтожил Пассар». Фролов говорил: «Мне, товарищ командующий, за Максимом не угнаться». Пассар утешал: «У нас, Саша, общий счет», — и, полуобернувшись к залу, добавил: «У всех один общий счет!», — передают в музее-заповеднике «Сталинградская битва». — Максим Пассар очень дорожил сделанным кадром: «Пошлю отцу, пускай гордится». Тогда от командования армии он получил золотые именные часы, а Фролов — серебряный портсигар.