На конкурс наставников «Быть, а не казаться» подано 80 тысяч заявок

Количество заявок на всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» достигло 80 тысяч, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Воспитание гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности — приоритетная задача, которая стоит перед нами в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети”. Всероссийский конкурс наставников “Быть, а не казаться”, который проходит в 3 раз по поручению Президента Владимира Владимировича Путина, помогает в достижении этой цели. Все больше людей хотят делиться своим опытом. В этом сезоне на конкурс поданы рекордные 80 тысяч заявок от наставников. Средний возраст конкурсантов — 30 лет, при этом треть из них — молодые люди до 18 лет», — отметил Чернышенко.
В этом году участники могли подать заявки в номинациях «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник лидер», «СВОй наставник», «Наставник на службе», а также в новом направлении «Быть примером», адресованном специалистам, которые работают с подростками группы социального риска и требуют особого педагогического внимания. В этой номинации могли принять участие команды из двух человек — наставника и наставляемого. Лидерами по количеству поданных заявок стали номинации «Опытный наставник» (38%) и «Начинающий наставник» (35%).
«Благодаря конкурсу “Быть, а не казаться” наставники могут присоединиться к профессиональному сообществу и войти в кадровый резерв. Претендентами на победу становятся люди со всей страны разных профессий и возрастов: это школьники и учителя, ветераны СВО, пожарные, микробиологи, балетмейстеры и представители других профессий. Наибольшее число в этом году поступило от жителей Московской, Нижегородской, Кемеровской, Белгородской областей и Республики Татарстан. Впервые заявки подавали граждане Республики Абхазии. 200 победителей прошлых лет продолжают работать в регионах, реализовывают свои проекты и помогают молодым ребятам найти свой путь», — отметил руководитель «Росмолодежи» Григорий Гуров.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.