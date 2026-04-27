Пермского школьника оштрафовали за оскорбление учителя

Инцидент вызвал волну возмущения в соцсетях. «Хамство в школах стало обыденным, а для оскорблений можно просто ценник составить, — пишут люди. — Назвал так — заплати десять тысяч, обозвал покруче — давай пятнадцать тысяч. Это просто издевательство над школой». Припоминают и недавнюю трагедию в Добрянке, где учительница Олеся Багута погибла после нападения девятиклассника, смертельно ранившего ее ножом. Там все тоже начиналось с хамства и оскорблений, а закончилось убийством.