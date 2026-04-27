В Кемерове состоялся областной День кардиолога

Областной День кардиолога отметили в Кемерове традиционной конференцией в клиническом кардиологическом диспансере имени академика Л. С. Барбараша в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в отделе информационной политики Министерства здравоохранения Кемеровской области — Кузбасса.
Программа мероприятия охватила широкий круг медицинских вопросов. Особое внимание было уделено практическим аспектам, например, тонкостям применения лекарственных препаратов. Также обсуждался контроль пациента после выписки из стационара в амбулатории и на дому.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.