На «Нимфе» Брахерта в Светлогорске заметили трещины

На знаменитой «Нимфе» Германа Брахерта в Светлогорске заметили трещины. По одной из версий скульптура так отреагировала на длительные строительные работы, которые ведут на променаде. Об этом говорится в сообщении на страничке культуролога и писателя Александра Попадина в «ВК».
«Если спросите — “А куда смотрит служба охраны?” — а вы ведь спросите, я знаю! — то обнаружится удивительная ситуация: статуя… ничья! Не стоит на балансе (разубедите меня, если я не прав). Служба сделать ничего не может, так как нет собственника», — говорится в сообщении.
Бронзовая скульптура «Нимфа» создана Германом Брахертом, в 1938 году установлена на променаде в Раушене (ныне Светлогорск). Носит статус объекта культурного наследия регионального значения.