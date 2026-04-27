Презентован событийный план 130-летия XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки

Выставка «Легендарные гастроли 1896. Шаляпин и частная опера Мамонтова в Нижнем Новгороде» (0+) будет доступна с 15 мая по 20 сентября. На ней будут представлены экспонаты, освещающие культурную жизнь города в 1896 году и гастроли Московской частной оперы Мамонтова с участием Федора Шаляпина. Дело в том, что в дни Выставки было дано более 100 спектаклей с участием оперных и балетных артистов. На выставке будут представлены фотографии и документы из собраний Бахрушинского театрального музея, музея-заповедника «Абрамцево», Российского государственного архива литературы и искусства, Русского музея фотографии.