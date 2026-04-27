Презентован событийный план 130-летия XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова представила программу к 130-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Подробнее о ключевых выставках, шоу и проектах нижегородцам рассказали сегодня, 27 апреля, в ходе встречи в концертном пакгаузе.
В мероприятии сегодня приняли участие кандидат технических наук, профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ, краевед, почетный гражданин Нижнего Новгорода Татьяна Виноградова, генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов, заведующий Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А. С. Пушкина Александр Комаров и директор филиала НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Анна Бляхман.
«Программа будет включать и театрализованные постановки, и спектакли, и выставки. Партнеров сейчас у нас порядка 25: это и музеи, коллекционеры, архивы. Мы занимаемся проектом больше двух лет. Это очень кропотливая работа — собирали ее по маленьким кусочкам», — сказала Наталья Суханова.
Среди мероприятий: выставка «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года», которая открылась (0+) в Нижегородском музее еще в марте. Это ретроспективный проект, которые рассказывает о 130-летней истории Нижегородского музея-заповедника. Выставка разместилась в Дмитриевской башне — именно там в 1896 году была представлена первая экспозиция единого городского художественного и исторического музея.
Выставка «Шел по выставке трамвай» будет представлена (0+) сначала в Музее Горького и Шаляпина в Казани (до 15 июня), а затем в Музее-квартире Горького в Нижнем Новгороде (август-сентябрь). Фотовыставка будет посвящена началу работы А. М. Горького в газете «Нижегородский листок» и появлению первого трамвая в России. На снимках запечатлен маршрут выставочного трамвая, из «окон» которого открывается панорама, позволяющая познакомиться с разнообразием выставочных отделов и архитектурой павильонов.
Еще один уникальный междисциплинарный проект, приуроченный к 130-летию Нижегородского художественного музея и 30-летию Нижегородского кампуса НИУ ВШЭ — выставка (0+) «Слияния. Выставка о совпадениях и стечениях обстоятельств» (будет работать до 7 июня). Данный проект — это результат активного взаимодействия академического сообщества и музейной среды.
Кроме того, к юбилею выставки издательством «Кварц» будут переизданы книги «Глазами очевидца» (0+) и «Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года в Нижнем Новгороде» (0+). Первая книга будет обновлена не только с точки зрения дизайна и верстки, но и расширена в части содержания.
Выставка «Вокруг импрессионизма» (0+) будет работать с 28 апреля по 26 июля. Экспозиция в Арсенале будет раскрывать темы, важные для понимания мирового художественного контекста, в котором проходила Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года.
В середине мая будет представлена документально-художественная (0+) реконструкция, посвященная истории создания старейшего театра Нижнего Новгорода. Проект основан на подлинных архивных документах — протоколах заседаний городской думы, где решалась судьба строительства Николаевского театра. Зритель станет свидетелем дебатов и дискуссий, которые сопровождали рождение театра в середине XIX века.
«В этот же день, 14 мая, будет организовано мультимедийное шоу (0+) “1896. Витрина будущего” на фасаде театра драмы. Здесь мы опять же рассмотрим тему строительства нового здания театра и первых его спектаклей. Режиссер проекта — Дмитрий Бикбаев», — заявила министр культуры Нижегородской области.
Выставка «Легендарные гастроли 1896. Шаляпин и частная опера Мамонтова в Нижнем Новгороде» (0+) будет доступна с 15 мая по 20 сентября. На ней будут представлены экспонаты, освещающие культурную жизнь города в 1896 году и гастроли Московской частной оперы Мамонтова с участием Федора Шаляпина. Дело в том, что в дни Выставки было дано более 100 спектаклей с участием оперных и балетных артистов. На выставке будут представлены фотографии и документы из собраний Бахрушинского театрального музея, музея-заповедника «Абрамцево», Российского государственного архива литературы и искусства, Русского музея фотографии.
«Заповедные кварталы» запустят серию онлайн-материалов в формате «репортажей» от лица молодого Максима Горького, который в 1896 году работал корреспондентом в «Нижегородском листке» и оставил заметки о Выставке. Называться проект будет «Выставка 1896 года глазами жителей Трехсвятского квартала» (0+). Он перенесет зрителя в атмосферу 1896 года через интерпретацию исторических фактов, сохраняя их достоверность. Онлайн-истории будут дополнены офлайн-событием (0+) в Ночь музеев в культурном центре «Короленко, 18».
Всероссийская научно-практическая конференция «Гений Шухова — взгляд сквозь призму наследия» (0+) состоится 28−29 мая. Она будет посвящена осмыслению инженерного творчества В. Г. Шухова как значимого общечеловеческого культурного наследия, тесно связанного с Нижегородской областью. Мероприятие состоится в ННГАСУ.
Ключевой выставочный проект — выставка «Великая Всероссийская» (0+). Нижегородцам представят подлинные предметы, которые экспонировались в 1986 году. Будет создан цифровой слой, который позволит воссоздать образ Всероссийской выставки. В рамках проекта запланирована большая параллельная программа с просветительской частью и спецмероприятиями. Выставка будет проходить в НХМ, АНО «Горький Тех», в пакгаузе — с 29 мая по 4 ноября.
Жителям и гостям города будет представлен спектакль-читка (0+) «Талантливые письма нашего специального корреспондента с нижегородской выставки». В постановку войдут исторические факты, описанные в книге Т. П. Виноградовой «Глазами очевидца».
Еще одна выставка — «Громадный смысл и значение» (0+) раскроет основные аспекты истории и подготовки XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года на основе экспонатов из собрания Нижегородского музея-заповедника. В экспозицию войдут многочисленные фотографии павильонов, а также визита на Выставку императора Николая II, памятные сувениры и образцы продукции. Выставка будет представлена в Усадьбе Рукавишниковых — с 27 мая по ноябрь 2026 года.
«Программа будет изменяться: что-то добавим. Кроме того, возможно, появятся новые партнеры», — заявила Наталья Суханова.
Ранее мы сообщали, что и программа VIII Международного фестиваля искусств «Стрелка» (12+) в этом году будет посвящена 130-летию Всероссийской художественно-промышленной выставки. События фестиваля пройдут на двух площадках: на сцене Нижегородского театра оперы и балеты, а также в концертном пакгаузе.