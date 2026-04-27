На Дону продлили предупреждение о заморозках на два дня

Об этом сообщили в Северо-Кавказском УГМС.

Северо‑Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды продлило предупреждение о заморозках на территории Ростовской области на два дня.

По данным синоптиков, низкие температуры ожидаются в ночные и утренние часы 29 и 30 апреля. Прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −3 ∘C.

В отдельных районах региона существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Такое погодное явление может привести к уничтожению и повреждению сельскохозяйственных культур и негативным последствиям для цветущих и распускающихся почек ранних косточковых растений.