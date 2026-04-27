Три человека погибли из-за сильного ветра в Самарской области

В Самарской области из-за сильного ветра погибли три человека, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в «Максе».
По его словам, в области объявлен оранжевый уровень погодной опасности, порывы ветра достигают 27 м/с. Повреждены кровли зданий, линии электропередачи, остановки транспорта, автомобили, деревья.
«К сожалению, есть погибшие. Это ребенок и взрослый мужчина в Самаре, еще один мужчина погиб в Борском районе. Ужасная трагедия. Глубочайшие соболезнования семьям и близким. Окажем всю необходимую поддержку», — написал он.
В понедельник, 27 апреля, в Самаре из-за падения дерева погибла девочка и еще одна была госпитализирована. Как сообщила пресс-служба регионального СК, дерево упало из-за неблагоприятных погодных условий. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК).
В тот же день в Самаре убило упавшим деревом мужчину, сообщили РБК в региональном управлении СК.
По факту гибели мужчины региональная прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства о благоустройстве, сообщило ведомство. По предварительным данным, трагедия произошла на проспекте Карла Маркса.
Самарское МЧС объявило желтый уровень опасности 28 апреля. Ведомство предупреждает, что в регионе сохранится сильный юго-западный ветер, возможны порывы 16−21 м/с.
