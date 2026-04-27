Калининградская область оказалась третьей в РФ по объемам поддержки промышленности из регионального бюджета

Развиваться бизнесу в условиях санкционных ограничений помогают льготные займы, субсидии и гранты.

Источник: Комсомольская правда

Калининградская область оказалась третьей в России по объемам поддержки промышленности за счет средств регионального бюджета. Об этом, а также о льготных займах, субсидиях и грантах рассказала на оперативном совещании правительства 27 апреля министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова.

«На государственную поддержку инвестиций, малого и среднего бизнеса, промышленности региона в 2025 году было направлено 14,2 миллиарда рублей. В 2026 году объемы этого финансирования увеличены до 17,7 миллиарда», — сказала Вероника Лесикова.

Благодаря решению губернатора Алексея Беспрозванных увеличиваются объемы программ поддержки малого и среднего бизнеса. В 2025 году глава возобновилась программа льготных займов «Восток Инвест»: десять её участников получили свыше 700 млн рублей. В этом году участники трех программ («Инвест», «Восток Инвест» и «Агроинвест») получат 1,3 млрд рублей.

Власти продолжат поддерживать АПК региона. В этом году из федерального и регионального бюджетов на поддержку отрасли предусмотрено 2,6 млрд рублей.