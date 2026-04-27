Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокуратура привлекла новых ответчиков по делу экс-судьи Хахалевой

Источник: РБК

Генеральная прокуратура России во время судебного заседания привлекла 11 соответчиков к делу об обращении в доход государства имущества бывшей судьи Елены Хахалевой и ее семьи. Об этом сообщил представитель ведомства в суде, передает ТАСС.

Ходатайство о расширении круга ответчиков было заявлено в рамках уточнения исковых требований и удовлетворено судом. Прокуратура заявила, что новые фигуранты, по данным проверки, связаны с сокрытием активов, полученных коррупционным путем.

К участию в деле привлечены физические лица и компания ООО «МРК Тополь». К ним предъявлены требования об изъятии в доход государства оформленного на них имущества.

Речь идет о земельных участках и недвижимости в Краснодаре и Краснодарском крае, а также в Крыму, Москве и Московской области.

Летом 2017 года в Сети распространились кадры со свадьбы дочери Хахалевой — журналисты оценили стоимость торжественного мероприятия в сумму около 4,5 млн руб. В резиденции «Галич-Холл» в Краснодаре на свадьбе дочери судьи выступали, в частности, певцы Николай Басков, Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе. По словам Хахалевой, расходы на организацию торжества взял ее супруг, «крупный предприниматель».

Согласно судебным материалам, семья Хахалевой переводила доходы в имущество, транспорт и другие активы. В частности, ее муж Роберт оформил на аффилированные структуры высоколиквидные угодья и получил контроль над земельным фондом площадью более 12,5 тыс. га.

