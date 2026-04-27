Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав опубликовал график работы медучреждений Калининградской области во время праздников

Новое расписание будет действовать с 1 по 2 и с 8 по 11 мая.

Во время праздничных выходных в Калининградской области изменится график работы медучреждений. Новое расписание будет действовать с 1 по 2 и с 8 по 11 мая. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на Минздрав.

Амбулаторно-поликлиническая служба региона будет работать по следующему графику:

1, 3, 9 и 10 мая — выходные дни; 2 и 11 мая будут функционировать дежурная служба и служба неотложной помощи (по субботнему графику — с 9:00 до 14:00).

Больницы и травмпункты работают круглосуточно. При острой зубной боли пациентов примет дежурный врач Областной стоматологической поликлиники (Калининград, улица Клиническая, 69).

Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф функционирует круглосуточно. Вызвать бригаду СМП можно по телефонам: 103 и 112. С 12 мая медицинские организации будут работать в обычном режиме.

