Минздрав опубликовал график работы медучреждений Калининградской области во время праздников

Во время праздничных выходных в Калининградской области изменится график работы медучреждений. Новое расписание будет действовать с 1 по 2 и с 8 по 11 мая. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на Минздрав.
Амбулаторно-поликлиническая служба региона будет работать по следующему графику:
1, 3, 9 и 10 мая — выходные дни; 2 и 11 мая будут функционировать дежурная служба и служба неотложной помощи (по субботнему графику — с 9:00 до 14:00).
Больницы и травмпункты работают круглосуточно. При острой зубной боли пациентов примет дежурный врач Областной стоматологической поликлиники (Калининград, улица Клиническая, 69).
Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф функционирует круглосуточно. Вызвать бригаду СМП можно по телефонам: 103 и 112. С 12 мая медицинские организации будут работать в обычном режиме.