Готовность второго этапа реконструкции подъезда к деревне Анкудиновке достигла 40%

Второй этап реконструкции автодороги «Подъезд к д. Анкудиновка от автодороги Восточный подъезд к Нижнему Новгороду» выполнен на 40%. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.
Реконструкция подъезда к деревне Анкудиновке ведется в рамках нацпректа «Инфраструктура для жизни». Участок дороги относится к категории магистральной улицы районного значения. Здесь обустроят четыре полосы движения; расчетная скорость составляет 70 км/ч. Первый этап реконструкции затрагивал участок протяженностью 872 метра, куда входил также мост через реку Рахму. В декабре 2024 года было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Второй этап реконструкции затрагивает участок протяженностью 1 260 метров. Проектом предусмотрено строительство моста длиной 31,1 метра через реку Старку: уже обустроены береговые опоры и смонтированы балки пролетного строения. Также подрядчик продолжает работы по армированию, установке временных конструкций для бронирования пролетов и планировке откосов.
«Работы на втором этапе идут по графику и должны завершиться осенью следующего года. Полная реконструкция подъезда к деревне Анкудиновка позволит не только повысить комфорт и безопасность для местных жителей, но и существенно разгрузить прилегающую дорожную сеть. Это один из значимых проектов, который мы реализуем в рамках развития транспортной инфраструктуры», — отметил директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин.
