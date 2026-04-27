Готовность второго этапа реконструкции подъезда к деревне Анкудиновке достигла 40%

Работы затрагивают участок дороги протяженностью 1 260 метров.

Источник: Живем в Нижнем

Второй этап реконструкции автодороги «Подъезд к д. Анкудиновка от автодороги Восточный подъезд к Нижнему Новгороду» выполнен на 40%. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Реконструкция подъезда к деревне Анкудиновке ведется в рамках нацпректа «Инфраструктура для жизни». Участок дороги относится к категории магистральной улицы районного значения. Здесь обустроят четыре полосы движения; расчетная скорость составляет 70 км/ч. Первый этап реконструкции затрагивал участок протяженностью 872 метра, куда входил также мост через реку Рахму. В декабре 2024 года было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Второй этап реконструкции затрагивает участок протяженностью 1 260 метров. Проектом предусмотрено строительство моста длиной 31,1 метра через реку Старку: уже обустроены береговые опоры и смонтированы балки пролетного строения. Также подрядчик продолжает работы по армированию, установке временных конструкций для бронирования пролетов и планировке откосов.

«Работы на втором этапе идут по графику и должны завершиться осенью следующего года. Полная реконструкция подъезда к деревне Анкудиновка позволит не только повысить комфорт и безопасность для местных жителей, но и существенно разгрузить прилегающую дорожную сеть. Это один из значимых проектов, который мы реализуем в рамках развития транспортной инфраструктуры», — отметил директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин.

Ранее мы писали, что улицу Ошарскую перекроют в Нижнем Новгороде с 16 мая из-за ремонта.