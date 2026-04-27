Рособрнадзор объяснил слова об изучении целесообразности домашних заданий

Домашние задания необходимо трансформировать с учетом развития технологий, заявлений о намерении отменить их не было, сообщила РБК пресс-служба Рособрнадзора.

Источник: РБК

Домашние задания необходимо трансформировать с учетом развития технологий, заявлений о намерении отменить их не было, сообщила РБК пресс-служба Рособрнадзора.

«Выполнение домашнего задания при помощи искусственного интеллекта становится распространенной практикой в школе. Такое положение дел не приносит нужного образовательного эффекта для самого школьника, а учителю не позволяет оценить уровень освоения тем учебного материала», — сказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Днем ранее Музаев указал на потерю эффективности традиционной системы домашних заданий из-за появления нейросетей.

«С приходом в нашу жизнь искусственного интеллекта для меня было удивление — готовые домашние задания. Уже все прорешанные, можно просто списать, и все. Смысла задавать задания нет, поэтому сейчас обсуждается вопрос о целесообразности их проведения», — сказал он.

Глава ведомства уточнил, что это не касается гуманитарных заданий, где нужно выучить стихотворение или пересказать текст, поскольку там искусственный интеллект не заменит ученика.

В пресс-службе Рособрнадзора напомнили, что в России уже установлены единые нормативы выполнения домашних заданий, ограничено количество контрольных работ, внедрено единое календарно-поурочное планирование. Ориентировочные нормативы определены для каждого класса. Так, первоклассникам на выполнение домашнего задания отводится не более часа, ученикам четвертых-пятых классов — вдвое больше. К старшим классам это время увеличивается до 3,5 часов.

Материал дополняется.

