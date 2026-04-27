Выставка «Вокруг импрессионизма» открывается в Нижнем Новгороде

28 апреля в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. Пушкина (Арсенал) открывается выставка «Вокруг импрессионизма» (12+). В экспозиции представят более 30 шедевров живописи и скульптуры художников-импрессионистов конца 19-го — начала 20-го веков.
Эстетика импрессионизма складывалась в период с 1870-е по 1910-е годы. Ключевой точкой в формировании этого направления считается выставка Клода Моне в 1874 году. А уже к началу 20-го века работы главных художников-импрессионистов официально представляли Францию на международных выставках и привлекли внимание русских коллекционеров — Сергея Щукина и Ивана Морозова. Работы, сохранившиеся в собраниях наших соотечественников, смогут увидеть нижегородцы.
Новая выставка является самым масштабным показом коллекции Пушкинского музея в Нижнем Новгороде. Экспозиция разделена на несколько частей, посвященных роли личности в искусстве, городской среде, самопознанию, путешествиям художников, а также мифам и истории.
Первый раздел выставки представляет коллекцию портретов, герои которых особенно интересовали мастеров нового искусства. Так, например, Эдуард Моне изображает своего близкого друга, политического деятеля Антонена Пруста, а Огюст Роден создает скульптуру талантливого композитора Густава Малера. Некоторые авторы предпочитали изучать судьбы незнакомцев — Кес ван Донген запечатлел типичную посетительницу увеселительных заведений Парижа того времени.
В частности, бушующую жизнь «города света» передали в своих работах Жан Луи Форен, Жан Беро, Пьер Каррье-Беллез — им отведен второй раздел экспозиции. В это время мастера начинают уделять внимание толпе, а не единой личности, наблюдают за движением городской среды и вдохновляются им.
В третьем разделе прослеживаются темы медитации, одиночества и самопознания художника в творчестве. Одной из центральных работ стала картина Клода Моне «Городок Ветей», рассказывающая о личных переживаниях и воспоминаниях мастера. Он проводит черту между миром живых и миром вечности — именно в этом городе Моне встретил свою первую жену и там же попрощался с ней в последний раз. Так как импрессионисты находились в постоянном движении, им часто требовалась перемена места. Художники Анри Лебаск и Луи Вальта отправились на Лазурный берег в поиске ярких цветов и сюжетов, а шведские скульпторы Карл и Рут Миллес вдохновились сельской жизнью Нидерландов и Нормандии. Американка Эдит Кокрофт путешествовала по северо-западу Франции, а британский живописец Фрэнк Брэнгвин решил изучить в своем творчестве культуру Востока. Всем этим открытиям посвящен четвертый раздел выставки.
Заключительная часть экспозиции определяет роль мифов и истории в творчестве импрессионистов. Так, например, скульптура Огюста Родена «Поцелуй» вдохновлена образами дантовского ада, а Гастон Ла Туш разворачивает на своем полотне исторический карнавал в венецианской стилистике.
Выставка «Вокруг импрессионизма» особенна по нескольким причинам. Во-первых, благодаря ей в Нижнем Новгороде впервые можно увидеть подлинные картины Поля Сезанна и Поля Гогена. Во-вторых, в экспозиции присутствуют артефакты из истории искусства — на одной из рам можно заметить оригинальный номер из собрания Сергея Щукина, хотя на сегодняшний день они почти полностью утрачены. Кроме того, на полотне Андерса Цорна «Купальщица» оставлено послание русскому живописцу Константину Коровину. Посетить выставку можно до 26 июля. Вместе с ней пройдет параллельная программа: лекции, концерт и творческие занятия.
