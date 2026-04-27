В Ростовской области проведут торги на право использования участка реки Дон

Эту информацию опубликовали на сайте ГИС Торги.

В Ростовской области разыграют право на использование участка акватории реки Дон. Торги организует министерство природных ресурсов и экологии региона, информация размещена на сайте ГИС Торги.

Участок находится на левом берегу Дона — в 307,15 км от устья. Его площадь невелика: всего 258,3 кв. метра. Несмотря на скромные размеры, право пользования этим участком акватории будет действовать 10 лет. При этом условия водопользования не предполагают забора (изъятия) водных ресурсов.

Принять участие в аукционе могут все заинтересованные лица. Приём заявок открыт до 28 апреля 2026 года, сами торги пройдут 12 мая 2026 года. Начальная цена лота — 4 669,42 рубля, шаг аукциона составляет 466,94 рубля (10% от стартовой стоимости).

Объект находится в федеральной собственности.