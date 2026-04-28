В Татарстане официально завершился сезон гриппа

Но другие простудные заболевания никуда не ушли.

Источник: Комсомольская правда

В этот понедельник, 27 апреля, на пресс-конференции со своим участием замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина официально заявила, что сезон гриппа в республики завершился. По ее словам, сейчас врачи регистрируют только единичные случаи заболевания им.

Теперь в основном на территории Татарстана господствуют другие вирусы, негриппозной этиологии. Еженедельно фиксируется около 9 тысяч пациентов с респираторными заболеваниями. Как рассказала Авдонина, уровень в Татарстане продолжает оставаться ниже эпидпорога.