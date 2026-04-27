В Перми мост через Егошиху выполнен уже на 35%

Новый мост соединит Свердловский и Мотовилихинский районы Перми.

Источник: Комсомольская правда

В Перми активно идёт строительство второй очереди моста через реку Егошиху. Работы выполнены примерно на 35%.

Из девяти опор будущего сооружения шесть уже полностью готовы. Это опоры с первой по пятую, а также девятая. На остальных продолжается устройство ростверков и возведение стоек.

Строители уже собрали часть пролётной конструкции: между опорами № 1, № 2 и № 3 уложены балки и сейчас заливаются швы между ними. Параллельно стартовал монтаж пролёта между опорами № 4 и № 5 — там установлено 4 балки из 10.

Каркас моста собирается поэтапно: на каждый пролёт укладывают около десяти балок. После того как позволит погода, начнутся основные дорожные работы — заливка бетона, устройство гидроизоляции и последующая укладка асфальта.

Что сделано сейчас.

— готовы 6 из 9 опор; — между первыми тремя опорами установлены балки и ведётся бетонирование швов; — начат монтаж пролёта между опорами 4 и 5; — на части опор продолжаются бетонные и строительные работы.

Что планируется в мае.

— продолжится установка балок между опорами № 3 и № 4; — начнётся устройство мостового полотна: бетонное основание, гидроизоляция, защитные слои и асфальт. Работы будут идти по очередным пролётам.

Новый мост соединит Свердловский и Мотовилихинский районы Перми. Он должен заметно разгрузить существующую дорогу, по которой ежедневно проезжает более 40 тысяч автомобилей. После завершения строительства количество полос увеличится с четырёх до шести.