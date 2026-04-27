Какой сегодня праздник: День работника скорой медицинской помощи

Сегодня День работника скорой медицинской помощи —врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров и водителей, которые первыми приезжают к больным и пострадавшим в несчастных случаях. Дата 28 апреля выбрана не случайно. В этот день в 1898 году в Москве вышел приказ, по которому за двумя полицейскими участками закрепили по одной карете скорой помощи. Для медиков были выделены отдельные помещения, где они дежурили круглосуточно. Пострадавших от несчастных случаев доставляли в приемные покои при полицейских домах. Это событие считается днем рождения службы скорой медицинской помощи в России. Спустя год, в 1899 году, пять карет скорой помощи появились в Санкт-Петербурге. Первые самостоятельные станции скорой помощи заработали в 1919 году в Москве и Петрограде. С 1926 года скорая начала работать в привычном формате: врачи стали выезжать к больным на дом — сначала на мотоциклах с колясками, позднее — на автомобилях. К 1935 году такие службы открылись по всей стране.
Всемирный день охраны труда отмечают ежегодно 28 апреля. Это также международный день памяти рабочих, погибших или получивших травмы на производстве. История начинается с 1989 года, когда в США и Канаде профсоюзы и работники провели «День памяти погибших работников» — в память о тех, кто пострадал или погиб на рабочем месте. Через 10 лет подобные акции уже проходили более чем в 100 странах мира. Под нынешним названием праздник впервые отмечался в 2003 году — его официально учредила Международная организация труда (МОТ). Цель — привлечь внимание к масштабам проблемы: по данным МОТ, ежедневно в мире на рабочем месте погибает 5−6 тысяч человек, и эта цифра ежегодно растет примерно на 10%. Этот день напоминает о важности соблюдения норм охраны труда на любом рабочем месте и о необходимости постоянного совершенствования систем безопасности, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей.
Сегодня День французского бульдога. Это неформальный международный праздник для владельцев, заводчиков и всех любителей этой породы собак. Точной официальной версии, почему выбрали именно 28 апреля, нет. По одной из распространённых гипотез, в этот день одна из международных ассоциаций любителей французских бульдогов впервые провела тематический фестиваль — и дата закрепилась в календаре энтузиастов. Любопытно, что предки французских бульдогов сопровождали английских ткачей в XIX веке. Когда ремесленники переселились из Англии во Францию, они привезли с собой небольших бульдогов. Во Франции порода преобразилась: собаки приобрели более изящный облик и вскоре стали популярны на парижских улицах. Со временем из «рабочих» псов они превратились в любимых компаньонов и диванных питомцев, сохранив при этом характерную внешность и живой нрав.