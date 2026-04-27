Какой сегодня праздник: День работника скорой медицинской помощи

Сегодня День работника скорой медицинской помощи —врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров и водителей, которые первыми приезжают к больным и пострадавшим в несчастных случаях. Дата 28 апреля выбрана не случайно. В этот день в 1898 году в Москве вышел приказ, по которому за двумя полицейскими участками закрепили по одной карете скорой помощи. Для медиков были выделены отдельные помещения, где они дежурили круглосуточно. Пострадавших от несчастных случаев доставляли в приемные покои при полицейских домах. Это событие считается днем рождения службы скорой медицинской помощи в России. Спустя год, в 1899 году, пять карет скорой помощи появились в Санкт-Петербурге. Первые самостоятельные станции скорой помощи заработали в 1919 году в Москве и Петрограде. С 1926 года скорая начала работать в привычном формате: врачи стали выезжать к больным на дом — сначала на мотоциклах с колясками, позднее — на автомобилях. К 1935 году такие службы открылись по всей стране.