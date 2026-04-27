Проезд транспорта у Дворца спорта «Нагорный» ограничат 28 апреля

Ограничение будет действовать с 07:00 до 23:00.

Источник: Живем в Нижнем

28 апреля в Нижнем Новгороде ограничат движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина у Дворца спорта. Об этом предупредили в мэрии.

Причина ограничения — проведение мероприятия. Проезд будет закрыт с 07:00 до 23:00.

«Просим водителей заранее переставить автомобили за пределы ограничительных зон. Оставленные в зоне действия ограничений транспортные средства подлежат принудительному перемещению. Информацию о перемещенных автомобилях можно узнать по телефону справочной службы: 417−17−07», — отметили в сообщении.

Напомним, что с 16 мая полностью закроют движение транспорта на участке улицы Ошарской в Нижнем Новгороде.