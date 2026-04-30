Как изменится профессия экскурсовода через 10 лет: прогнозы от практиков

Туристическая индустрия стремительно меняется вместе с инструментами и ожиданиями аудитории. Форматы становятся более интерактивными, маршруты уникальными, а экскурсоводы все чаще используют информационные технологии и другие современные инструменты для взаимодействия с гостями, их эмоциями и восприятием. Эксперты Международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы» делятся своим видением, как будет выглядеть профессия в новой реальности.
Технологии как новая норма, а не дополнение
Мы уже видим, как в экскурсиях появляются дополненная реальность, визуализации, звуковые сцены, цифровые реконструкции. Пока это воспринимается как усиление эффекта на зрителя, но в будущем станет нормой. По словам экспертов, через 10 лет исторические события можно будет буквально увидеть и прожить наяву.
«Мы стоим на пороге синтеза высоких технологий и человеческого интеллекта. Уже сейчас в Музее Победы мы внедрили элементы дополненной реальности, а через 10 лет форматы станут еще более технологичными, позволяющими получить эффект погружения. Повествование экскурсовода будет активно дополняться световыми и звуковыми спецэффектами, 3D-визуализациями и онлайн-реконструкциями событий», — рассказывает Инна Удовенко, эксперт Международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы», руководитель направления «Туризм» Музея Победы, руководитель Всероссийской Ассоциации патриотического туризма.
Отдельное направление — сенсорные экскурсии, которые задействуют все органы чувств.
«Интересны интерактивные экскурсии с акцентом на сенсорное восприятие. Например, выставки с сенсорными стенами, где при касании через встроенные диффузоры активируются ароматы», — комментирует Надежда Головачёва, член экспертного совета Международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы», советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями ГБОУ «Школа № 1155», руководитель турклуба «Любители путешествий».
Человек против алгоритма: кто сильнее
С развитием технологий роль человека не уменьшается, а, наоборот, усиливается.
Эксперты сходятся во мнении: хоть технологии не заменят экскурсовода, они серьезно расширят его возможности.
«Искусственный интеллект и другие технологические новшества станут еще одним инструментом, который позволит сделать экскурсию более яркой. Я использую искусственный интеллект при подготовке к своим маршрутам. Например, создаю файл и выгружаю туда огромное количество информации. Искусственный интеллект помогает ее систематизировать так, чтобы я уже работала с четким структурированным текстом. Эту работу я бы делала, возможно, месяц или два, а искусственный интеллект мне сделает ее за пять минут. Мы также можем использовать нейросети для оживления фотографий. Например, взять дореволюционное фото и оживить его при помощи нейросетей, добавить к нему звуки, голоса людей начала XX века. Эмоции, которые испытают ваши гости, не заставят себя долго ждать. Моё мнение: будущее за теми, кто сочетает знание, эмоциональный интеллект и технологическую грамотность», — рассказывает Анна Школова, член экспертного совета Международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы», аккредитованный экскурсовод по Москве.
От «рассказчика» к режиссеру впечатлений
Когда любую информацию можно найти за секунды в интернете, ценность фактов падает. На первый план выходит интерпретация: умение объяснить, показать, зачем это важно, связать прошлое с настоящим, дать контекст. Экскурсовод становится «проводником смыслов» — тем, кто помогает человеку прожить историю. При этом возрастает ответственность за достоверность информации.
Личность экскурсовода останется ключевой: только человек способен подключить эмоциональный интеллект для адаптации подачи экскурсии к возрасту, общему настроению группы и другим факторам. Не стоит забывать, что в эпоху фальсификации экскурсовод должен транслировать безупречную с точки зрения исторической достоверности информацию.
Экскурсовод будущего — это режиссер впечатлений. А экскурсия будущего представляет собой тщательно проработанное действие со своим сценарием, в котором есть динамика, эмоции и вовлечение.
«Уже сейчас мы не ведем экскурсию просто как перечисление бесконечных фактов. Мы стараемся рассказать настоящую историю, выделить какой-то важный момент, кульминацию рассказа, которая станет именно тем самым ядром, которое наши гости запомнят и унесут с собой. Поэтому стоит относиться к экскурсии как к определенному театральному действию. В будущем это станет трендом», — заключает Анна Школова.
Экскурсия станет иммерсивной: с элементами квеста, театра и кино
Эксперты описывают будущее экскурсий как игру с выбором маршрута и персонажа, где участники становятся и участниками, и соавторами происходящего. Это уже не просто рассказ, а процесс с выбором ролей и принятием решений.
«Через 10 лет экскурсовод — это человек-оркестр, который с помощью информации и технологий дирижирует эмоциями группы в реальном времени. При этом сохранится главная его компетенция — оставаться человечным в цифровую эпоху», — делится Игорь Дьяконов, эксперт Международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы, лектор Российского общества “Знание”, лауреат губернаторской премии в области культуры и искусства.
Надежда Головачёва обращает внимание на развитие иммерсивных форматов. Речь об экскурсиях, где границы между реальностью и сценарием размываются. Город становится площадкой, а участники — частью действия. Пространство будет реагировать на поведение человека, менять сценарии, предлагать разные версии событий.
«Технологии на базе ИИ могут создавать интерактивные пространства, где экспонаты “оживают” в зависимости от поведения посетителей. Выставки могут адаптироваться к действиям аудитории, предлагая разные сценарии взаимодействия. Например, посетители могут стать участниками “расследования”, сопоставлять факты, работать с “уликами”, анализировать версии и искать ответы. Уже сейчас существуют проекты, которые сочетают краеведение, театр и городскую прогулку. Такие иммерсивные спектакли могут разворачиваться на улицах города, а участники проходить маршрут, слыша “голоса времени” и делая выбор, от которого зависит финал действия», — рассказывает Надежда.
Будет расти спрос на узкие, авторские маршруты
Еще один важный тренд — запрос на глубину: погружение в одну тему, историю или даже одного героя. По прогнозу Анны Школовой, будет расти интерес к авторским маршрутам:
В будущем упадет спрос на обзорные экскурсии. Как те, про которые раньше в каждом путеводителе писали «посмотреть город за один день». Будущее нашего российского экскурсоведения — в авторских тематических экскурсиях, где чувствуется индивидуальность, душа каждого экскурсовода. Это позволит неоднократно возвращаться в любимые города, все чаще и чаще находить в них что-то интересное.
Итог: через 10 лет профессия станет гибридной.
С одной стороны — цифровые инструменты, с другой — эмоциональный интеллект. Технологии будут усиливать, а не заменять человека. Ведь можно показать утраченный объект через VR, но невозможно с помощью технологий вовремя пошутить, сменить тон, почувствовать усталость группы, поймать момент, когда история перестает цеплять, и вовремя скорректировать маршрут.
Экскурсовод будущего — это человек, который одновременно:
- понимает технологии и умеет ими пользоваться;
- работает с эмоциями и вниманием людей;
- создает сценарий, а не просто маршрут;
- делает ставку на уникальность, создает авторские экскурсии;
- и при этом остается живым, включенным и искренним.
Прямо сейчас Международный проект «Проводники смыслов. Экскурсоводы» формирует новое поколение экскурсоводов, — тех самых «режиссёров впечатлений», о которых говорят эксперты.
