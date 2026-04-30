Как изменится профессия экскурсовода через 10 лет: прогнозы от практиков

«Искусственный интеллект и другие технологические новшества станут еще одним инструментом, который позволит сделать экскурсию более яркой. Я использую искусственный интеллект при подготовке к своим маршрутам. Например, создаю файл и выгружаю туда огромное количество информации. Искусственный интеллект помогает ее систематизировать так, чтобы я уже работала с четким структурированным текстом. Эту работу я бы делала, возможно, месяц или два, а искусственный интеллект мне сделает ее за пять минут. Мы также можем использовать нейросети для оживления фотографий. Например, взять дореволюционное фото и оживить его при помощи нейросетей, добавить к нему звуки, голоса людей начала XX века. Эмоции, которые испытают ваши гости, не заставят себя долго ждать. Моё мнение: будущее за теми, кто сочетает знание, эмоциональный интеллект и технологическую грамотность», — рассказывает Анна Школова, член экспертного совета Международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы», аккредитованный экскурсовод по Москве.